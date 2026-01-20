L’ABC DU HAUT-MINERVOIS BIODIVERSITÉ DES JARDINS Trassanel

L’ABC DU HAUT-MINERVOIS BIODIVERSITÉ DES JARDINS

Fabriquez des abris à faune et rendez votre jardin accueillant pour la biodiversité. Repartez avec des astuces concrètes pour favoriser la faune de proximité.

L’ABC (Atlas de la biodiversité communale) du Haut-Minervois permet, sur un territoire donné, de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, faune et flore.

L’ABC est proposé par l’Office français de la biodiversité qui soutient, chaque année, des projets, tels que ceux qui ont été retenus, dans le Haut-Minervois, sur les communes de Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois et Caunes-Minervois.

L’ABC va permettre le suivi scientifique de groupes d’espèces (rapaces, reptiles, chauve-souris mais aussi flore) par les équipes de deux associations ; Ecodiv et Derivaz. Et une série d’animations seront ainsi proposées sur le territoire jusqu’en septembre 2026.

English :

Build wildlife shelters and make your garden biodiversity-friendly. Come away with practical tips for encouraging local wildlife.

The Haut-Minervois ABC (Atlas of Communal Biodiversity) is a way of identifying, preserving and promoting the natural heritage, flora and fauna of a given area.

The ABC is proposed by the French Office for Biodiversity, which each year supports projects such as those selected in the Haut-Minervois, in the communes of Castans, Cabrespine, Trassanel, Villeneuve-Minervois and Caunes-Minervois.

The ABC will enable scientific monitoring of species groups (birds of prey, reptiles, bats and flora) by teams from two associations: Ecodiv and Derivaz. A series of events will be organized throughout the region until September 2026.

