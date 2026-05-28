Mouthoumet

ENS JOURNÉE EUROPÉENNE DES OISEAUX MIGRATEURS

Mouthoumet Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

4 km Facile + 8 ans

Venez participer à la grande campagne d’observation des oiseaux en pleine migration. Posez votre œil sur la longue vue et découvrez les fascinantes capacités de ces courageux voyageurs.

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Rendez-vous parking de Mouthoumet, puis covoiturage pour Salza.

.

Mouthoumet 11330 Aude Occitanie +33 7 72 51 56 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4 km Easy + 8 years

Come and take part in the great migratory bird-watching campaign. Put your eye to the telescope and discover the fascinating abilities of these courageous travelers.

Reservations required on the Park’s website. 20 people max.

Observation equipment provided.

Meet at Mouthoumet parking lot, then carpool to Salza.

L’événement ENS JOURNÉE EUROPÉENNE DES OISEAUX MIGRATEURS Mouthoumet a été mis à jour le 2026-05-28 par