Dernacueillette

ENS LES GARDIENNES DE LA NUIT

Dernacueillette Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Les sorties ENS, se sont des sorties pédagogiques accompagnées par des spécialistes autour de l’environnement organisées par le Conseil départemental de l’Aude.

Au cœur du village de Dernacueillette, laissez-vous guider à la rencontre des chauves-souris lors d’une soirée d’été où nous observerons et écouterons ces gardiennes ailées !

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 40 personnes max.

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique, lampe de poche et vêtements chauds.

Boissons offertes.

1 km Facile

Rendez-vous au parking à côté du verger communal

.

Dernacueillette 11330 Aude Occitanie +33 7 56 42 91 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ENS outings are educational outings organized by the Conseil départemental de l’Aude, accompanied by environmental specialists.

In the heart of the village of Dernacueillette, let us guide you on a summer evening to observe and listen to the winged guardians of the bats!

Reservations required on the Park’s website. 40 people max.

As part of International Bat Night.

Observation equipment provided.

Bring picnic, flashlight and warm clothing.

Drinks provided.

1 km Easy

Meet at the parking lot next to the communal orchard

L’événement ENS LES GARDIENNES DE LA NUIT Dernacueillette a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude