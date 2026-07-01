Les gardiennes de la nuit, Dernacueillette, Dernacueillette

Informations pratiques

Les gardiennes de la nuit Vendredi 10 juillet, 20h00 Dernacueillette Aude

Gratuit, inscription obligatoire sur le site du Parc : https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Au cœur du village de Dernacueillette, laissez-vous guider à la rencontre des chauves-souris, lors d’une soirée d’été où nous observerons et « écouterons » ces gardiennes ailées ! Après un moment de convivialité autour d’un pique-nique, le film « Une vie de Grand rhinolophe » de Tanguy Stoecklé sera projeté, suivi d’une marche dans les rues du village pour repérer les chauves-souris à l’aide d’un détecteur à ultrasons.

Dernacueillette Rue de la Farage Dernacueillette 11330 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 56 42 91 51 »}]

Au cœur du village de Dernacueillette, laissez-vous guider à la rencontre des chauves-souris, lors d’une soirée d’été où nous observerons et « écouterons » ces gardiennes ailées ! Chauves-souris Sensibilisation

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