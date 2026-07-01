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Les gardiennes de la nuit, Dernacueillette, Dernacueillette

vendredi 10 juillet 2026 · Dernacueillette

Les gardiennes de la nuit, Dernacueillette, Dernacueillette

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Dernacueillette
Adresse
Rue de la Farage
Ville
11330 Dernacueillette
Département
Aude
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire sur le site du Parc : https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/

Les gardiennes de la nuit Vendredi 10 juillet, 20h00 Dernacueillette Aude

Gratuit, inscription obligatoire sur le site du Parc : https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Au cœur du village de Dernacueillette, laissez-vous guider à la rencontre des chauves-souris, lors d’une soirée d’été où nous observerons et « écouterons » ces gardiennes ailées ! Après un moment de convivialité autour d’un pique-nique, le film « Une vie de Grand rhinolophe » de Tanguy Stoecklé sera projeté, suivi d’une marche dans les rues du village pour repérer les chauves-souris à l’aide d’un détecteur à ultrasons.

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Au cœur du village de Dernacueillette, laissez-vous guider à la rencontre des chauves-souris, lors d’une soirée d’été où nous observerons et « écouterons » ces gardiennes ailées ! Chauves-souris Sensibilisation

© PNR CF

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