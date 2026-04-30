Sigean

ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER !

Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:30:00

fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :

2026-09-06

2,5 km Facile

Petite boucle longeant les salins afin d’observer différents oiseaux des zones humides, dont les cigognes qui choisissent de survoler ce site lors de leur migration

La Nature du Sud Karline Martorell

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

.

Sigean 11379 Aude Occitanie +33 6 85 45 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2.5 km Easy

A short loop along the salt marshes to observe a variety of wetland birds, including storks, which choose to fly over this site on their migration

Southern Nature ? Karline Martorell

Reservations required by SMS. 25 people max.

Observation equipment supplied.

L’événement ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER ! Sigean a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude