ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER ! Sigean
ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER ! Sigean dimanche 6 septembre 2026.
Sigean
ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER !
Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 12:30:00
Date(s) :
2026-09-06
2,5 km Facile
Petite boucle longeant les salins afin d’observer différents oiseaux des zones humides, dont les cigognes qui choisissent de survoler ce site lors de leur migration
La Nature du Sud Karline Martorell
Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.
Matériel d’observation fourni.
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Sigean 11379 Aude Occitanie +33 6 85 45 09 00
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English :
2.5 km Easy
A short loop along the salt marshes to observe a variety of wetland birds, including storks, which choose to fly over this site on their migration
Southern Nature ? Karline Martorell
Reservations required by SMS. 25 people max.
Observation equipment supplied.
L’événement ENS LEVEZ LE NEZ, HOLDA LA CIGOGNE VA PASSER ! Sigean a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude
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