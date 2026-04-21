Sigean

ENS L’EMBOUCHURE DE LA BERRE

Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-30

10 km Moyen + 14 ans

Une balade en kayak autour de l’embouchure de la Berre.

Réservation obligatoire sur www.portmahonsigean.fr. 18 personnes max.

Prévoir pique-nique, jumelles, vêtements de rechange, chaussures d’eau.

Savoir nager est obligatoire.

Rendez-vous à la base nautique de Port-Mahon

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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 6 06 66 78 42

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English :

10 km Medium + 14 years

A kayak trip around the mouth of the Berre.

Reservations required on www.portmahonsigean.fr. 18 people max.

Bring picnic, binoculars, change of clothes and water shoes.

Able to swim compulsory.

Meet at the Port-Mahon nautical base

L’événement ENS L’EMBOUCHURE DE LA BERRE Sigean a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude