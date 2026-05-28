ENS UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L’EAU Sigean
ENS UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L’EAU Sigean samedi 3 octobre 2026.
Sigean
ENS UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L’EAU
Sigean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
1 km Moyen + 5 ans
Venez en famille découvrir l’île de l’Aute. L’occasion rêvée pour faire une traversée en bateau à moteur, visiter l’île, s’émerveiller des paysages à 360°.
Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.
Rendez-vous base nautique de Port-Mahon.
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Sigean 11130 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87
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English :
1 km Medium + 5 years
Bring the whole family to discover Île de l’Aute. The perfect opportunity to take a motorboat trip, visit the island and marvel at the 360° landscapes.
Reservations required by SMS. 20 people max.
Meet at Port-Mahon nautical base.
L’événement ENS UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L’EAU Sigean a été mis à jour le 2026-05-28 par
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