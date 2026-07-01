Visite commentée : le mystère des rouleaux de plomb, Musée des Corbières, Sigean

Informations pratiques

Visite commentée : le mystère des rouleaux de plomb Samedi 19 septembre, 09h00 Musée des Corbières Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le musée des Corbières conserve plusieurs feuilles de plomb gravées de textes en différentes langues : ionien archaïque, étrusque et ibère levantin.

Depuis début juillet, il présente l’exposition temporaire L’Apparition de l’écriture entre Océan et Méditerranée, qui évoque notamment ces objets remarquables. À ce jour, un seul texte a pu être traduit. Les autres restent encore mystérieux, l’étrusque et l’ibère n’étant pas entièrement déchiffrés.

La visite guidée proposée vous fera découvrir l’oppidum préromain de Pech Maho et la vie des Élisyques à l’âge du Fer, à travers les objets mis au jour lors des fouilles. Une attention particulière sera portée aux graffites sur pierre, céramique et plomb, qui constituent le cœur des collections du musée.

Musée des Corbières Place de la Liberation, 11130 Sigean, France Sigean 11130 Aude Occitanie 0468415989 https://www.sigean.fr/culture-loisirs/musee-des-corbieres.html Le musée donne une vision générale du patrimoine de Sigean et de sa position de ville frontière avec l’Espagne au cours des siècles. Les collections archéologiques présentent divers sites des Corbières de la préhistoire au moyen âge et se concentrent tout particulièrement sur Pech-maho, oppidum de l’âge de fer (VIe au IIIe siècles avant J-C), s’élevant à 3 km de la ville. La monographie du Site de Pech Maho parle d’un oppidum de l’Age de Fer, port, lieu d’échanges commerciaux avec tout le monde méditerranéen : céramiques grecques, italiennes, puniques, ibères dont une forme de sphinx très rare et des lamelles de plomb inscrites en ibère, mobilier de l’oppidum pré-romain, collections de vases hallstattiens, attiques (VIe, Ve et IVe siècles avant J.-C.), campaniens (IIIe siècle avant notre ère), gallo-romains du phare antique de Caussagues, dont quelques pièces de grande valeur. Divers outillages (serpes, scies, tuyères…) et objets manufacturés (boucles de ceinture, bracelets, fibules, boutons…) renvoient aux activités artisanales telles que la métallurgie et le textile. Poterie grecques, étrusques et ibères, inscriptions sur céramiques et lamelles de plomb en écritures étrusque, grecque et ibère, témoignent de son commerce avec le monde méditerranéen puis avec le monde ibérique. Des offrandes, des bijoux et des armes brisées ou tordues intentionnellement évoquent les rites funéraires de cette époque. L’originalité et la qualité des collections révèlent un oppidum prospère et actif au cœur d’échanges cultures et commerciaux méditerranéens. Collections ethnographiques (vignes, salins, pêche, chasse…). Parking de l’Octroi, devant le gymnase, route de Port-la-Nouvelle

Le musée des Corbières conserve plusieurs feuilles de plomb gravées de textes en différentes langues : ionien archaïque, étrusque et ibère levantin.

© Musée des Corbières (Sigean, Aude)