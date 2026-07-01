Exposition temporaire « L’apparition de l’écriture entre Océan et Méditerranée », Musée des Corbières, Sigean

Informations pratiques

Exposition temporaire « L’apparition de l’écriture entre Océan et Méditerranée » 19 et 20 septembre Musée des Corbières Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, le musée des Corbières ouvre ses portes et vous invite à découvrir l’ensemble de ses collections, ainsi qu’une exposition temporaire consacrée aux débuts de l’écriture dans le sud de la Gaule, entre Océan et Méditerranée.

Pech Maho, comptoir commercial de l’âge du Fer, accueillait des marchands venus de toute la Méditerranée, qui ont laissé des traces écrites de leur passage.

Vous pourrez ainsi observer des textes et graffitis en ionien archaïque, en étrusque et en ibère.

Musée des Corbières Place de la Liberation, 11130 Sigean, France Sigean 11130 Aude Occitanie 0468415989 https://www.sigean.fr/culture-loisirs/musee-des-corbieres.html Le musée donne une vision générale du patrimoine de Sigean et de sa position de ville frontière avec l’Espagne au cours des siècles. Les collections archéologiques présentent divers sites des Corbières de la préhistoire au moyen âge et se concentrent tout particulièrement sur Pech-maho, oppidum de l’âge de fer (VIe au IIIe siècles avant J-C), s’élevant à 3 km de la ville. La monographie du Site de Pech Maho parle d’un oppidum de l’Age de Fer, port, lieu d’échanges commerciaux avec tout le monde méditerranéen : céramiques grecques, italiennes, puniques, ibères dont une forme de sphinx très rare et des lamelles de plomb inscrites en ibère, mobilier de l’oppidum pré-romain, collections de vases hallstattiens, attiques (VIe, Ve et IVe siècles avant J.-C.), campaniens (IIIe siècle avant notre ère), gallo-romains du phare antique de Caussagues, dont quelques pièces de grande valeur. Divers outillages (serpes, scies, tuyères…) et objets manufacturés (boucles de ceinture, bracelets, fibules, boutons…) renvoient aux activités artisanales telles que la métallurgie et le textile. Poterie grecques, étrusques et ibères, inscriptions sur céramiques et lamelles de plomb en écritures étrusque, grecque et ibère, témoignent de son commerce avec le monde méditerranéen puis avec le monde ibérique. Des offrandes, des bijoux et des armes brisées ou tordues intentionnellement évoquent les rites funéraires de cette époque. L’originalité et la qualité des collections révèlent un oppidum prospère et actif au cœur d’échanges cultures et commerciaux méditerranéens. Collections ethnographiques (vignes, salins, pêche, chasse…). Parking de l’Octroi, devant le gymnase, route de Port-la-Nouvelle

À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, le musée des Corbières ouvre ses portes et vous invite à découvrir l’ensemble de ses collections, ainsi qu’une exposition temporaire aux de …

© Musée des Corbières (Sigean, Aude)