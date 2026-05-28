Bages

ENS PETITE REINE POUR GRANDS ESPACES !

Bages Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 13:30:00

fin : 2026-10-18 16:30:00

Date(s) :

2026-10-18

20 km Facile + 8 ans

Balade sympathique à vélo sur petites routes et grands chemins. Lecture de paysages et observations dans cette mosaïque des zones humides à la biodiversité riche.

Réservation obligatoire par SMS. 15 personnes max.

Apporter son vélo.

.

Bages 11100 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 km Easy + 8 years

A pleasant bike ride along back roads and country lanes. Landscape reading and observations in this mosaic of wetlands with their rich biodiversity.

Reservations required by SMS. 15 people max.

Bring your own bike.

L’événement ENS PETITE REINE POUR GRANDS ESPACES ! Bages a été mis à jour le 2026-05-28 par