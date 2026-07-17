Navigation à bord d’un voilier traditionnel !, Port de Bages, Bages

Informations pratiques

Navigation à bord d’un voilier traditionnel ! Dimanche 20 septembre, 13h30 Port de Bages Aude

Gratuit (dons à l’association acceptés). Sur réservation. Nombre de places limité à 4 (5 si enfants). Durée : 45 min. Embarquement au ponton du port de Bages. Équipement de sécurité fourni. Annulation en cas de prévisions météorologiques défavorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez d’anciennes techniques de navigation à bord du Deux-Frères, voilier traditionnel labellisé « Bateau d’intérêt patrimonial ».

Pour en savoir plus : https://www.ledeuxfreres.fr/https://www.ledeuxfreres.fr/

https://youtu.be/qsQtqvLFgUohttps://youtu.be/qsQtqvLFgUo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SJZNf4ChnkY

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En contrebas du village, on s’imprègne de l’ambiance de « pêcheurs » avec les jolies barques amarrées et les filets de pêche en train de sécher au soleil. Il faut ensuite grimper jusqu’au cœur du village, mais quelle récompense : une jolie placette avec fontaine et restaurants, des petites ruelles et des vues panoramiques sur la lagune. Places de parking.

Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez des techniques anciennes de navigation à bord du « Deux-Frères », un voilier de tradition labellisé Bateau d’Intérêt Pour en …

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