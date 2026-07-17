Navigation à bord d’un voilier traditionnel !, Port de Bages, Bages
dimanche 20 septembre 2026 · Port de Bages · Bages
Informations pratiques
Navigation à bord d’un voilier traditionnel ! Dimanche 20 septembre, 13h30 Port de Bages Aude
Gratuit (dons à l’association acceptés). Sur réservation. Nombre de places limité à 4 (5 si enfants). Durée : 45 min. Embarquement au ponton du port de Bages. Équipement de sécurité fourni. Annulation en cas de prévisions météorologiques défavorables.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez d’anciennes techniques de navigation à bord du Deux-Frères, voilier traditionnel labellisé « Bateau d’intérêt patrimonial ».
Pour en savoir plus : https://www.ledeuxfreres.fr/https://www.ledeuxfreres.fr/
https://youtu.be/qsQtqvLFgUohttps://youtu.be/qsQtqvLFgUo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SJZNf4ChnkY
Port de Bages 11100 Bages Bages 11100 Aude Occitanie 07 55 66 05 19 https://ledeuxfreres.fr [{« type »: « email », « value »: « ledeuxfreres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 55 66 05 19 »}] [{« link »: « https://www.ledeuxfreres.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Association Amis du 2 fru00e8res », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Deux-Fru00e8res en balade sur l’u00e9tang de BagesnSaison 2019 », « type »: « video », « title »: « Balades sur la Lagune 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qsQtqvLFgUo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qsQtqvLFgUo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC92KkhgjmKoXhFHmZ1ASh4w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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En contrebas du village, on s’imprègne de l’ambiance de « pêcheurs » avec les jolies barques amarrées et les filets de pêche en train de sécher au soleil. Il faut ensuite grimper jusqu’au cœur du village, mais quelle récompense : une jolie placette avec fontaine et restaurants, des petites ruelles et des vues panoramiques sur la lagune. Places de parking.
Participez à une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez des techniques anciennes de navigation à bord du « Deux-Frères », un voilier de tradition labellisé Bateau d’Intérêt Pour en …
©Ledeuxfreres
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