Informations pratiques

Bages

LES AL CHEMIST EN CONCERT

́ Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ce groupe catalan fait résonner la musique et l’esprit de fête partout où ils passent. Préparez-vous à chanter, danser et partager un grand moment convivial !

Buvette et restauration proposées par l’association bagéenne Édu’Coeur dès 19h30.

Événement organisé par la Municipalité.

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́ Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

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English :

This Catalan group brings music and a festive spirit wherever they go. Get ready to sing, dance, and enjoy a wonderful, fun-filled evening!

Refreshments and food will be provided by the Bagène association “Cœur” starting at 7:30 p.m.

Event organized by the Municipality.

L’événement LES AL CHEMIST EN CONCERT Bages a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE