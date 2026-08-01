LES AL CHEMIST EN CONCERT Bages
vendredi 14 août 2026 · Bages
Informations pratiques
Bages
LES AL CHEMIST EN CONCERT
́ Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Ce groupe catalan fait résonner la musique et l’esprit de fête partout où ils passent. Préparez-vous à chanter, danser et partager un grand moment convivial !
Buvette et restauration proposées par l’association bagéenne Édu’Coeur dès 19h30.
Événement organisé par la Municipalité.
.
́ Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Catalan group brings music and a festive spirit wherever they go. Get ready to sing, dance, and enjoy a wonderful, fun-filled evening!
Refreshments and food will be provided by the Bagène association “Cœur” starting at 7:30 p.m.
Event organized by the Municipality.
L’événement LES AL CHEMIST EN CONCERT Bages a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Bages (Pyrénées-Orientales)
- Navigation à bord d’un voilier traditionnel !, Port de Bages, Bages 20 septembre 2026
- ENS PETITE REINE POUR GRANDS ESPACES ! Bages 18 octobre 2026