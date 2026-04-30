Laure-Minervois

ENS PLEINE LUNE, AFFÛTS ET CHAUVES-SOURIS

Laure-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-27 10:00:00

Date(s) :

2026-09-26

6 km Facile + 8 ans

Avez-vous déjà dormi en pleine nature ? Sous tente, hamac ou à la belle étoile, venez expérimenter la découverte de la vie nocturne et ouvrez grands vos yeux et tendez l’oreille pour apercevoir un blaireau au loin, le vol d’une chauve-souris ou le chant de la chouette !

Réservation obligatoire par SMS. 20 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir votre sac de couchage, tente ou hamac, matelas, lampe frontal, pique-nique du soir et du matin. Pensez léger car il faudra porter votre matériel

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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 50 96 42 70

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English :

6 km Easy + 8 years

Have you ever slept in the wild? In a tent, in a hammock or under the stars, come and experience the discovery of nocturnal life and open your eyes and ears to catch a glimpse of a badger in the distance, the flight of a bat or the song of an owl!

Reservations required by SMS. 20 people max.

Observation equipment provided.

Bring your sleeping bag, tent or hammock, mattress, headlamp, evening and morning picnics. Pack light, as you’ll need to carry your own equipment

L’événement ENS PLEINE LUNE, AFFÛTS ET CHAUVES-SOURIS Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude