LA TOURNÉE INSOLITE CONCERT FINAL Laure-Minervois
LA TOURNÉE INSOLITE CONCERT FINAL Laure-Minervois samedi 19 septembre 2026.
Laure-Minervois
LA TOURNÉE INSOLITE CONCERT FINAL
Russol Laure-Minervois Aude
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Retrouvez le concert final de la Tournée Insolite, qui a proposé de nombreuses visites guidées et concerts dans les lieux incontournables de notre territoire.
L’accueil pour l’apéritif débutera à 18 h, suivi à 18 h 30 de la projection des vidéos des huit sites. Le repas sera servi à 19 h 30, et le concert final se déroulera de 21 h 30 à
22 h 30.
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Russol Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 19 65 58 82
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English :
Enjoy the final concert of the Tournée Insolite, a series of guided tours and concerts in some of our region’s most prestigious venues.
An aperitif will be served at 6 p.m., followed at 6:30 p.m. by the screening of videos from the eight sites. Dinner will be served at 7:30 p.m., and the final concert will take place from 9:30 to
22 h 30.
L’événement LA TOURNÉE INSOLITE CONCERT FINAL Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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