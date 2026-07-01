Tournée insolite au domaine de Russol, Domaine de Russol, Laure-Minervois

Informations pratiques

Tournée insolite au domaine de Russol Samedi 19 septembre, 17h00 Domaine de Russol Aude

Tarif : 40€ par personne (repas compris). Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Nous accueillerons au Domaine de Russol la Tournée Insolite pour sa grande soirée de clôture.

À 17h, une visite commentée de l’allée couverte de Saint-Eugène vous sera proposée. Ce monument mégalithique exceptionnel est daté d’environ 4 500 ans avant J.-C.

À 18h, le public sera accueilli pour une déambulation musicale dans les chais.

À 18h30, place à la projection des teasers de la saison de la Tournée Insolite.

À 21h, la soirée se poursuivra avec un dîner-concert de clôture et un moment festif en compagnie du Blue Rose Project.

Domaine de Russol 11800 Russol Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie 04 68 71 35 33 https://russol.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 71 35 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://russol.fr/contact/ »}] Au cœur du Midi, le Domaine de Russol offre un cadre exceptionnel, paisible et préservé, entouré de vignes, d’oliviers et d’un remarquable bois de pins d’Alep centenaires.

À l’origine ferme fortifiée du XVIᵉ siècle dépendant de la proche abbaye bénédictine de Caunes-Minervois, le domaine connaît un important essor au XIXᵉ siècle avec le développement de la viticulture. Son histoire est cependant bien plus ancienne : le premier tenancier connu, Jordain Alquier, est mentionné dès 1397.

Le domaine fut également la demeure de Pontus de La Gardie, figure marquante de son histoire, avant d’entrer dans la même famille par alliance en 1735.

S’étendant sur près de 180 hectares de vignes, de terres agricoles, de garrigues et de bois, le Domaine de Russol abrite également un remarquable patrimoine archéologique avec le dolmen de Saint-Eugène, monument mégalithique datant d’environ 4 500 ans avant notre ère. Ce lieu singulier conjugue ainsi patrimoine historique, paysages méditerranéens et témoignages des premières occupations humaines. Un parking réservé aux personnes à mobilité réduite est aménagé à l’entrée du domaine. Un grand parking est également disponible à proximité pour l’ensemble des visiteurs.

Nous accueillerons au Domaine de Russol la Tournée Insolite pour leur grande soirée de clôture.

©Benoît Gardey de Soos