Enseignants et formateurs d’enseignants : former, se former, se renouveler ? Enjeux, outils et perspectives, Amphi Christian Pociello, Fac sciences sport, Univ Paris-Saclay, Bures-sur-Yvette

Enseignants et formateurs d’enseignants : former, se former, se renouveler ? Enjeux, outils et perspectives Jeudi 4 juin, 13h00 Amphi Christian Pociello, Fac sciences sport, Univ Paris-Saclay Essonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:30:00+02:00

Les collègues-étudiants du MEEF4 « Formation de formateurs d’enseignants du 2nd degré et du supérieur » sont heureux de vous inviter à leur Journée d’Étude qui aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à la Faculté des Sciences du Sport de 13h à 17h30.

Ils ont le plaisir d’accueillir pour cette journée la participation de Thérèse Perez-Roux, professeure en sciences de l’éducation à l’université Paul-Valéry de Montpellier.

Au cours de cette journée d’étude, dont le sujet sera « Enseignants et formateurs d’enseignants : former, se former, se renouveler ? Enjeux, outils et perspectives. », ils nous présenteront leurs travaux de recherche.

Amphi Christian Pociello, Fac sciences sport, Univ Paris-Saclay rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gs.education@universite-paris-saclay.fr »}]

Journée d’étude MEEF 4 enseignement recherche