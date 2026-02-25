Ensemble 2E2M : Danses en-jeu(x) CRR de Paris – Ida Rubinstein Paris 16 et 17 mars Entrée gratuite sur réservation

Dans le cadre d’un partenariat avec le CRR de Paris – Ida Rubinstein

À partir des liens étroits tissés entre danse et musique par la chorégraphe Mié Coquempot, avec laquelle l’Ensemble 2e2m a collaboré à plusieurs reprises, ce programme, conçu sous la forme d’une conférence dansée, explore la question du répertoire.

En s’appuyant sur les outils compositionnels qu’elle a développés, il s’agit de rejouer aujourd’hui avec ces mêmes règles du jeu afin de proposer des relectures inédites de ses chorégraphies et de faire émerger de nouveaux objets chorégraphiques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Ensemble 2e2m et le CRR de Paris – Ida Rubinstein. Il réunit sur scène les étudiant·e·s des départements Musique et Danse aux côtés des musicien·ne·s de l’Ensemble 2e2m.

**—PROGRAMME—**

**Diana Soh —**_**Autour de Moi**_

flûte, clarinette, percussions, piano, violon, violoncelle

chorégraphie— **Marie Leca**

**Earle Brown —**_**Tracking Pierrot**_ (extraits)

flûte, clarinette, percussions, piano, violon, violoncelle

chorégraphie— **Céline Gayon**

**Jacob TV —**_**Grab it**_

saxophone et bande

chorégraphie— **Vivien Visentin**

**Francesco Filidei —**_**L’Opera (forse)**_ **– mvt 5 et 8**

6 interprètes

chorégraphie— **Flora Rogeboz**

**Pierre Fourré —**_**Anches à corps**_ • création mondiale

duo de bassons

improvisation— **Juliette Floc’Hlay et Leïla Jouishomme**

**Claire-Mélanie Sinnhuber —**_**Soliloque**_

flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano et contrebasse

chorégraphie— **Priscilla Danton**

**Ernest H. Papier —**_**Gambades & Torsades**_ • création mondiale

hautbois, trompette, cor, percussions, contrebasse

chorégraphie— **Céline Gayon**

**Présentation**

Claude Sorin et Léo Margue

**Chorégraphes**

Marie Leca, Céline Gayon, Vivien Visentin, Flora Rogeboz et Priscilla Danton

**Danseur·se·s**

• Élèves en 2C4 contemporain : Camille Alfonsi, Nour Brunhes Esturgie, Albane Landry, Lena Lenôtre, Balkis Mercier Berger,

Adèle Moreau-Penin, Hajar Ould Mohamed Mahmoud, Valentine Routhe, Nine Sahali, Robinson Tropamer

• Élèves en cycle spécialisé contemporain : Albertine Baert, Romy Barnett, Armand Barros Doumeng, Sacha Belier, Zoé Blondeau, Myrtille Calderara, Jade Essakri, Louise Le Torrivellec, Léonie Perrin, Violette Pigeard, Marius Ravanello, Anna Regnard, Lissa Stojanovic, Evina Tchabounte, Mado Vincenot, Luce Viot

• Élèves en cycle spécialisé jazz : Agnès Bilong, Lily Blazikowski, Eva Craviz, Emma Crunelle, Sarah Daunizeau, Laura Estienne, Mila Jeanne, Mathilda Laude, Manon Le Meur, Clea Salaris, Alma Vion Chave

• Élèves en 1ère année du 2d cycle contemporain : Raphaëlle Cassou, Nina Deforge Lynn, Norah Jezequel-Briend, Esther Kriek, Rose Michel, Billie Saro

• Étudiantes CPES contemporain et jazz : Juliette Floc’hlay et Leïla Jouishomme

• Élèves en 2ème année du 2d cycle contemporain : Manel Alimi, Léane Chanut Sicre, Ziggy Despis Bouyne, Caterina Ducla Soares, Jacques Pellen,

Noémie Serero Nguyen, Aurore Vincent

• Élèves en 3ème année du 2d cycle contemporain : Louise Bonnin, Antoine Bouaziz, Zélie Couturas, Louise Hemery, Orane Hugonnet Nick, Capucine Jacques, Ava Malapert, Marcel Ongkiehong, Louise Pichon, Noémie Ren, Mathéïs Taraconat, Apolline Thevenin

**Musicien·ne·s**

Rémi Durupt, chef invité

Jean-Philippe Grometto, flûte

Jean-Marc Liet, hautbois

Véronique Fèvre, Yu-Wen Huang*, clarinettes

Zalia Ferlet*, saxophone

Médéric Debacq, Florian Rivière*,

Ilian Renault-Végh*, bassons

Cédric Bonnet, cor

Laurent Bômont, trompette

Clément Théophile Radix, trombone

Clément Delmas, percussion

Maroussia Gentet, piano

Mathilde Lauridon, violon

Amanda Guigue*, violoncelle

Louis Siracusa, Aliocha Matheron*, contrebasses

_*étudiant·e·s du CRR de Paris_

**—INFOS PRATIQUES—**

Lundi 16 et mardi 17 mars 2026 à 19h

CRR de Paris – Ida Rubinstein – 14 rue de Madrid, 75008 Paris

Entrée gratuite sur réservation

Infos : [https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-paris/](https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-paris/)

[Billetterie en ligne](https://my.weezevent.com/billeterie-invites-danse-en-jeu?_gl=1*1lryvn1*_gcl_au*MjAwNzA5NDE1MS4xNzcxODUwMzkwLjEwNTc3OTIwNzMuMTc3MTg1NjUzOC4xNzcxODU2NTM3*_ga*MjU1NTQ3NzE4LjE3NzE4NTAzOTA.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzE4NTQ2NDYkbzIkZzEkdDE3NzE4NTc1MTEkajU2JGwwJGgxNTQ0MDE2MTUz)

_Production 2e2m, en partenariat avec le CRR de Paris – Ida Rubinstein, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine._

L’ensemble **2E2M** est conventionné par la DRAC-IdF pour la période 2023-2024-2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-16T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T20:30:00.000+01:00

CRR de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de madrid, 75008 Quartier de l’Europe Paris 75008 Paris



