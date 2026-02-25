Ensemble 2E2M : Danses en-jeu(x) CRR de Paris – Ida Rubinstein Paris
Dans le cadre d’un partenariat avec le CRR de Paris – Ida Rubinstein
À partir des liens étroits tissés entre danse et musique par la chorégraphe Mié Coquempot, avec laquelle l’Ensemble 2e2m a collaboré à plusieurs reprises, ce programme, conçu sous la forme d’une conférence dansée, explore la question du répertoire.
En s’appuyant sur les outils compositionnels qu’elle a développés, il s’agit de rejouer aujourd’hui avec ces mêmes règles du jeu afin de proposer des relectures inédites de ses chorégraphies et de faire émerger de nouveaux objets chorégraphiques.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Ensemble 2e2m et le CRR de Paris – Ida Rubinstein. Il réunit sur scène les étudiant·e·s des départements Musique et Danse aux côtés des musicien·ne·s de l’Ensemble 2e2m.
**—PROGRAMME—**
**Diana Soh —**_**Autour de Moi**_
flûte, clarinette, percussions, piano, violon, violoncelle
chorégraphie— **Marie Leca**
**Earle Brown —**_**Tracking Pierrot**_ (extraits)
flûte, clarinette, percussions, piano, violon, violoncelle
chorégraphie— **Céline Gayon**
**Jacob TV —**_**Grab it**_
saxophone et bande
chorégraphie— **Vivien Visentin**
**Francesco Filidei —**_**L’Opera (forse)**_ **– mvt 5 et 8**
6 interprètes
chorégraphie— **Flora Rogeboz**
**Pierre Fourré —**_**Anches à corps**_ • création mondiale
duo de bassons
improvisation— **Juliette Floc’Hlay et Leïla Jouishomme**
**Claire-Mélanie Sinnhuber —**_**Soliloque**_
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, piano et contrebasse
chorégraphie— **Priscilla Danton**
**Ernest H. Papier —**_**Gambades & Torsades**_ • création mondiale
hautbois, trompette, cor, percussions, contrebasse
chorégraphie— **Céline Gayon**
_____
**Présentation**
Claude Sorin et Léo Margue
**Chorégraphes**
Marie Leca, Céline Gayon, Vivien Visentin, Flora Rogeboz et Priscilla Danton
**Danseur·se·s**
• Élèves en 2C4 contemporain : Camille Alfonsi, Nour Brunhes Esturgie, Albane Landry, Lena Lenôtre, Balkis Mercier Berger,
Adèle Moreau-Penin, Hajar Ould Mohamed Mahmoud, Valentine Routhe, Nine Sahali, Robinson Tropamer
• Élèves en cycle spécialisé contemporain : Albertine Baert, Romy Barnett, Armand Barros Doumeng, Sacha Belier, Zoé Blondeau, Myrtille Calderara, Jade Essakri, Louise Le Torrivellec, Léonie Perrin, Violette Pigeard, Marius Ravanello, Anna Regnard, Lissa Stojanovic, Evina Tchabounte, Mado Vincenot, Luce Viot
• Élèves en cycle spécialisé jazz : Agnès Bilong, Lily Blazikowski, Eva Craviz, Emma Crunelle, Sarah Daunizeau, Laura Estienne, Mila Jeanne, Mathilda Laude, Manon Le Meur, Clea Salaris, Alma Vion Chave
• Élèves en 1ère année du 2d cycle contemporain : Raphaëlle Cassou, Nina Deforge Lynn, Norah Jezequel-Briend, Esther Kriek, Rose Michel, Billie Saro
• Étudiantes CPES contemporain et jazz : Juliette Floc’hlay et Leïla Jouishomme
• Élèves en 2ème année du 2d cycle contemporain : Manel Alimi, Léane Chanut Sicre, Ziggy Despis Bouyne, Caterina Ducla Soares, Jacques Pellen,
Noémie Serero Nguyen, Aurore Vincent
• Élèves en 3ème année du 2d cycle contemporain : Louise Bonnin, Antoine Bouaziz, Zélie Couturas, Louise Hemery, Orane Hugonnet Nick, Capucine Jacques, Ava Malapert, Marcel Ongkiehong, Louise Pichon, Noémie Ren, Mathéïs Taraconat, Apolline Thevenin
**Musicien·ne·s**
Rémi Durupt, chef invité
Jean-Philippe Grometto, flûte
Jean-Marc Liet, hautbois
Véronique Fèvre, Yu-Wen Huang*, clarinettes
Zalia Ferlet*, saxophone
Médéric Debacq, Florian Rivière*,
Ilian Renault-Végh*, bassons
Cédric Bonnet, cor
Laurent Bômont, trompette
Clément Théophile Radix, trombone
Clément Delmas, percussion
Maroussia Gentet, piano
Mathilde Lauridon, violon
Amanda Guigue*, violoncelle
Louis Siracusa, Aliocha Matheron*, contrebasses
_*étudiant·e·s du CRR de Paris_
_____
**—INFOS PRATIQUES—**
Lundi 16 et mardi 17 mars 2026 à 19h
CRR de Paris – Ida Rubinstein – 14 rue de Madrid, 75008 Paris
Entrée gratuite sur réservation
Infos : [https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-paris/](https://www.ensemble2e2m.fr/crr-de-paris/)
[Billetterie en ligne](https://my.weezevent.com/billeterie-invites-danse-en-jeu?_gl=1*1lryvn1*_gcl_au*MjAwNzA5NDE1MS4xNzcxODUwMzkwLjEwNTc3OTIwNzMuMTc3MTg1NjUzOC4xNzcxODU2NTM3*_ga*MjU1NTQ3NzE4LjE3NzE4NTAzOTA.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzE4NTQ2NDYkbzIkZzEkdDE3NzE4NTc1MTEkajU2JGwwJGgxNTQ0MDE2MTUz)
_____
_Production 2e2m, en partenariat avec le CRR de Paris – Ida Rubinstein, avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine._
L’ensemble **2E2M** est conventionné par la DRAC-IdF pour la période 2023-2024-2025
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-16T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-17T20:30:00.000+01:00
CRR de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de madrid, 75008 Quartier de l’Europe Paris 75008 Paris