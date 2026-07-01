Informations pratiques

Lanuéjols

ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Amusel au château du Boy

Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Amusel. En partenariat avec les Amis de la Providence

Au programme

*Truhlar, Tanz et Romance pour violon et guitare

*Prokofiev, Quintette en sol mineur Op 39

Pause

*Dupuy, Quintette pour basson et quatuor à cordes

*Castelnuovo-Tedesco, Aria Op 146

*Françaix, Quatuor à vent

ENSEMBLE AMUSEL Corinne JEANSONNIE, violon •

Michel ROLLAND, guitare • Véronique PÉRISSE, hautbois •

Frédérique MOINE, clarinette • Simon MILONE, violon •

Nicolas GALIÈRE, alto • Éric LANCELOT, contrebasse • Henri

ROMAN, basson • Elsa MOATTI, violon • Antoine MARTYNCIOW,

violoncelle • Myriam TEILLAGORRY, violoncelle • Patricia

KRAEUTLER, flûte traversière

LE CHÂTEAU DU BOY

Situé en amont de Lanuéjols, le château du Boy, d’abord simple métairie, devient la résidence préférée des barons du Tournel qui le fortifient dès 1369. Pris, repris puis brûlé lors des guerres de religions, il subit de nombreux remaniements qui lui donnent son aspect actuel cour intérieure entourée d’une série d’arcades en plein cintre et enfilade de 14 fenêtres à croisillon.

En 1920, il est acquis par le sénateur Bringer qui en donne par la suite l’usufruit aux Sœurs de la Providence de Mende. Dès lors, le château acquiert une vocation sociale et médicale qui perdure encore aujourd’hui. .

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38

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English :

As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the Amusel ensemble at the Château du Boy

L’événement ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Lanuéjols a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Mont Lozere