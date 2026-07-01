ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Lanuéjols
vendredi 24 juillet 2026 · Lanuéjols
Informations pratiques
Lanuéjols
ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Lanuéjols Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Amusel au château du Boy
Dans le cadre du festival de musique organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan et Mont Lozère concert de l’ensemble Amusel. En partenariat avec les Amis de la Providence
Au programme
*Truhlar, Tanz et Romance pour violon et guitare
*Prokofiev, Quintette en sol mineur Op 39
Pause
*Dupuy, Quintette pour basson et quatuor à cordes
*Castelnuovo-Tedesco, Aria Op 146
*Françaix, Quatuor à vent
ENSEMBLE AMUSEL Corinne JEANSONNIE, violon •
Michel ROLLAND, guitare • Véronique PÉRISSE, hautbois •
Frédérique MOINE, clarinette • Simon MILONE, violon •
Nicolas GALIÈRE, alto • Éric LANCELOT, contrebasse • Henri
ROMAN, basson • Elsa MOATTI, violon • Antoine MARTYNCIOW,
violoncelle • Myriam TEILLAGORRY, violoncelle • Patricia
KRAEUTLER, flûte traversière
LE CHÂTEAU DU BOY
Situé en amont de Lanuéjols, le château du Boy, d’abord simple métairie, devient la résidence préférée des barons du Tournel qui le fortifient dès 1369. Pris, repris puis brûlé lors des guerres de religions, il subit de nombreux remaniements qui lui donnent son aspect actuel cour intérieure entourée d’une série d’arcades en plein cintre et enfilade de 14 fenêtres à croisillon.
En 1920, il est acquis par le sénateur Bringer qui en donne par la suite l’usufruit aux Sœurs de la Providence de Mende. Dès lors, le château acquiert une vocation sociale et médicale qui perdure encore aujourd’hui. .
Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38
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English :
As part of the music festival organized by the Pays d’Art et d’Histoire Mende, Gévaudan, and Mont Lozère: a concert by the Amusel ensemble at the Château du Boy
L’événement ENSEMBLE AMUSEL DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSICAL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Lanuéjols a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Mont Lozere
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