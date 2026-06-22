JOUER ET RÊVER DANS LES BOIS Le Viala Lanuéjols

Informations pratiques

Lanuéjols

JOUER ET RÊVER DANS LES BOIS

Le Viala Cie l’hiver nu Lanuéjols Lozère

Tarif : 370 – 370 – 370 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-27

STAGE THEATRE dirigé par Michaël HALLOUIN accompagné de Laurélie RIFFAULT

JOUER et RÊVER DANS LES BOIS

A la Recherche d’Artémis 6 jours d’exploration pour joueuses et joueurs entre salle de théâtre

et milieu naturel.

Ce stage s’adresse aux étudiants, aux professionnels et aux amateurs.

Inscription et renseignements

L’hiver nu contact@lhivernu.com / 04 66 45 56 47

Michaël Hallouin moujikaelle@p

STAGE THEATRE dirigé par Michaël HALLOUIN accompagné de Laurélie RIFFAULT

JOUER et RÊVER DANS LES BOIS

A la Recherche d’Artémis Le monde de la métamorphose est un fantasme sans loi comme le rêve,

qui offre souvent des thèmes au mythe et qui efface le principe d’identité (…)

J’ai pris beaucoup de formes avant d’en trouver une qui m’aille,

j’ai été l’étroite lame d’une épée

j’ai été une goutte dans l’air,

j’ai été une étoile resplendissante,

j’ai été un mot dans un livre,…

Guiseppe Penone dans Respirer l’ombre

Qu’avons-nous encore de commun avec la forêt ? Où persiste-t-elle en nous ? Pouvons-

nous penser forêt ? Comment pouvons-nous nous fondre le monde entremêlé du

vivant ? Comment raconter des histoires en s’immergeant dans ce bruissement

primitif de nos vies ?

Je vous propose 6 jours d’exploration pour joueuses et joueurs entre salle de théâtre

et milieu naturel.

Ce stage s’adresse aux étudiants, aux professionnels et aux amateurs.

Inscription et renseignements

L’hiver nu contact@lhivernu.com / 04 66 45 56 47

Michaël Hallouin moujikaelle@protonmail.com / 06 89 78 23 61 .

Le Viala Cie l’hiver nu Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 47 contact@lhivernu.com

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English :

THEATER WORKSHOP led by Michael HALLOUIN, assisted by Lauriélie RIFFAULT

PLAYING AND EXPLORING IN THE WOODS

In Search of Artemis: 6 days of exploration for actors and actresses, moving between the theater

and the natural environment.

This workshop is open to students, professionals, and amateurs.

Registration and information:

L’hiver nu contact@lhivernu.com / 04 66 45 56 47

Michaël Hallouin moujikaelle@p

L’événement JOUER ET RÊVER DANS LES BOIS Lanuéjols a été mis à jour le 2026-06-22 par 48-OT Mont Lozere