ENSEMBLE AU GRAND AIR ATELIERS & SORTIES Frontignan

ENSEMBLE AU GRAND AIR ATELIERS & SORTIES

Impasse des Lavandins Frontignan Hérault

Début : 2026-03-12

fin : 2026-06-04

Une fois par semaine, les ateliers-mémoire prennent la clef des champs !Programme d’activités alternant ateliers et sorties, sur le thème de la nature, de l’environnement et du patrimoine de notre région.Du 12 mars au 4 juin Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 .

Impasse des Lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 51 70

English :

A program of activities alternating between workshops and outings, on the theme of nature, the environment and the heritage of our region.

