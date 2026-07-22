UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Souvigny-en-Sologne

Ensemble Calendo Souvigny-en-Sologne

samedi 1 août 2026 · Souvigny-en-Sologne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
41600 Souvigny-en-Sologne
Département
Loir-et-Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Souvigny-en-Sologne

Ensemble Calendo

Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concert de Musique Classique
DE BUSSY Petite Suite
FAURE La Pavane
MOZART Symphonie n°39 12  .

Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 40 44 

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English :

Classical Music Concert

L’événement Ensemble Calendo Souvigny-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Sologne Tourisme