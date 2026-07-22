Informations pratiques

Souvigny-en-Sologne

Ensemble Calendo

Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert de Musique Classique

DE BUSSY Petite Suite

FAURE La Pavane

MOZART Symphonie n°39 12 .

Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 40 44

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English :

Classical Music Concert

L’événement Ensemble Calendo Souvigny-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Sologne Tourisme