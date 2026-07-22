AGENDA · Souvigny-en-Sologne
Ensemble Calendo Souvigny-en-Sologne
samedi 1 août 2026 · Souvigny-en-Sologne
Informations pratiques
Souvigny-en-Sologne
Ensemble Calendo
Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert de Musique Classique
DE BUSSY Petite Suite
FAURE La Pavane
MOZART Symphonie n°39 12 .
Rue de l’Église Souvigny-en-Sologne 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 40 44
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English :
Classical Music Concert
L’événement Ensemble Calendo Souvigny-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Sologne Tourisme