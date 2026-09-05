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AGENDA · Chartres

Ensemble Faenza, Le Délire des lyres Collégiale Saint-André Chartres

dimanche 27 septembre 2026 · Collégiale Saint-André · Chartres

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Collégiale Saint-André
Adresse
rue Saint André, 28000 Chartres
Ville
Chartres

Ensemble Faenza, Le Délire des lyres Collégiale Saint-André Chartres Dimanche 27 septembre, 17h00

Faenza est un quatuor en duo ! Le deux chanteurs – ténor et baryton – s’accompagnent eux-mêmes d’instruments à cordes frottées et pincées typiques de l’époque baroque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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Collégiale Saint-André rue Saint André, 28000 Chartres Chartres


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