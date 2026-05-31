Ensemble JazzOuille, Place de la salle des fêtes de Fresse, Fresse

Ensemble JazzOuille Dimanche 21 juin, 20h30 Place de la salle des fêtes de Fresse Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Ensemble JazzOuille – Fête de la Musique 2026

Plongez dans l’ambiance festive du jazz New Orleans des années 30 et 40 avec l’Ensemble JazzOuille. À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, laissez-vous entraîner par des rythmes swing et des mélodies intemporelles sur la place de la salle des fêtes de Fresse.

Place de la salle des fêtes de Fresse Fresse Fresse 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Ensemble JazzOuille – Fête de la Musique 2026

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