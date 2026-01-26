Ensemble Matheus Landivisiau
Ensemble Matheus Landivisiau jeudi 11 juin 2026.
Ensemble Matheus
Eglise Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Concert Les héroïnes de l’opéra.
Découverte de grandes œuvres du répertoire, interprétées par l’un des ensembles baroques les plus renommés d’Europe.
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi, chef d’orchestre.
Durée environ 1h15.
Ouvert à tous.
Billets sur place ou en ligne via le site de l’Ensemble Matheus. .
Eglise Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
