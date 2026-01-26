Ensemble Matheus Landivisiau

Ensemble Matheus

Eglise Landivisiau Finistère

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

2026-06-11

Concert Les héroïnes de l’opéra.

Découverte de grandes œuvres du répertoire, interprétées par l’un des ensembles baroques les plus renommés d’Europe.

Dirigé par Jean-Christophe Spinosi, chef d’orchestre.

Durée environ 1h15.

Ouvert à tous.

Billets sur place ou en ligne via le site de l’Ensemble Matheus. .

Eglise Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

