Aniane

ENSEMBLE MONDONVILLE

10 Rue Porte Montpellier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Laissez-vous transporter par la magie de la musique baroque dans le cadre majestueux de l’Abbatiale Saint-Sauveur d’Aniane.

L’Ensemble Mondonville vous propose un voyage musical à travers les œuvres de grands maîtres tels que Bach, Mondonville et Vivaldi. .

10 Rue Porte Montpellier Aniane 34150 Hérault Occitanie asso.stbenoit.aniane@gmail.com

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English :

Let yourself be transported by the magic of Baroque music in the majestic setting of the Abbatiale Saint-Sauveur d?Aniane.

L’événement ENSEMBLE MONDONVILLE Aniane a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT