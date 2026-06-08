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ENSEMBLE MONDONVILLE Aniane

ENSEMBLE MONDONVILLE Aniane samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 10 Rue Porte Montpellier

Ville : 34150 Aniane

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Aniane

ENSEMBLE MONDONVILLE

10 Rue Porte Montpellier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Laissez-vous transporter par la magie de la musique baroque dans le cadre majestueux de l’Abbatiale Saint-Sauveur d’Aniane.
L’Ensemble Mondonville vous propose un voyage musical à travers les œuvres de grands maîtres tels que Bach, Mondonville et Vivaldi.   .

10 Rue Porte Montpellier Aniane 34150 Hérault Occitanie   asso.stbenoit.aniane@gmail.com

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English :

Let yourself be transported by the magic of Baroque music in the majestic setting of the Abbatiale Saint-Sauveur d?Aniane.

L’événement ENSEMBLE MONDONVILLE Aniane a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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