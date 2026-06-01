ENSEMBLE OCTOVOX EN CONCERT Saint-Julien
ENSEMBLE OCTOVOX EN CONCERT Saint-Julien samedi 27 juin 2026.
Saint-Julien
ENSEMBLE OCTOVOX EN CONCERT
Prieuré de St Julien Saint-Julien Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Découvrez l’ensemble Octovox en concert au Prieuré de Saint-Julien !
Seize chanteurs passionnés vous offrent un voyage musical a cappella à 8 voix, de la Renaissance aux musiques actuelles. Dégustation conviviale en fin de soirée.
L’ensemble vocal Octovox vous invite à vivre une expérience musicale et visuelle originale au cœur du prieuré de Saint-Julien .
Seize chanteurs, amateurs et professionnels passionnés, s’unissent pour vous proposer un concert a cappella exigeant et immersif. Grâce à une mise en espace soignée, le public est invité à découvrir un programme éclectique et captivant. Laissez-vous porter par un voyage sonore unique, voyageant avec audace des splendeurs de la Renaissance jusqu’aux musiques actuelles, où les chefs-d’œuvre célèbres côtoient des pièces chorales plus confidentielles.
Pour prolonger ce moment d’exception en toute simplicité, un temps de rencontre et de partage convivial vous attend à l’issue de la représentation. L’occasion idéale d’échanger avec les artistes tout en savourant une dégustation des vins locaux du domaine Raymond Roques.
Entrée en libre participation. .
Prieuré de St Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 74
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English :
Discover the Octovox ensemble in concert at the Prieuré de Saint-Julien!
Sixteen passionate singers take you on an a cappella musical journey in 8 voices, from the Renaissance to contemporary music. Enjoy a convivial tasting at the end of the evening.
L’événement ENSEMBLE OCTOVOX EN CONCERT Saint-Julien a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC