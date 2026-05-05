Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Il était une fois… Ennio Morricone Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Il était une fois… Ennio Morricone

Gare du Midi 23 avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

CONCERT EVENEMENT

Ensemble Orchestral de Biarritz

Direction Yves Bouillier

Une légende telle qu’Ennio Morricone ne s’éteint jamais !

En plus de 70 ans de carrière, 45 nominations et 25 récompenses dont 2 oscars, le monde a vu s’épanouir le plus grand compositeur que l’Italie n’ait jamais connu.

C’est en son honneur et pour faire valoir ses plus grandes compositions, qu’aura lieu sur la scène de la Gare du Midi, et sous la direction d’Yves Bouillier, un concert symphonique unique présenté par l’Ensemble Orchestral de Biarritz.

Celui qui a composé des musiques pour Sergio Leone, Quentin Tarantino et d’autres phénomènes du cinéma renaîtra, le temps d’une soirée pour vous faire vivre un moment intense au rythme de vos musiques de films préférées. .

Gare du Midi 23 avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Il était une fois… Ennio Morricone

L’événement Ensemble Orchestral de Biarritz Concert Il était une fois… Ennio Morricone Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz