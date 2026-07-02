Ensemble Sculpture Port Blanc Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Ensemble Sculpture

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Cette nouvelle exposition présente une série de sculptures sur le thème Ensemble , dans le monde actuel nous avons besoin de collectif et de différence . .

Port Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 93 56 60

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English :

L’événement Ensemble Sculpture Penvénan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose