Peinture abstraite Laurence Derriou Salle Anatole Le Braz Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Peinture abstraite Laurence Derriou

Salle Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez un univers abstrait de couleurs, de fluidité et de mouvements à travers la peinture acrylique (pouring), réalisée sans pinceau.

Les couleurs se mêlent, se déplacent et prennent vie de façon spontanée

Chaque œuvre unique laisse place à l’émotion, à l’imagination et l’interprétation personnelle. .

Salle Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 11 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Peinture abstraite Laurence Derriou Penvénan a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose