Peinture abstraite Laurence Derriou Salle Anatole Le Braz Penvénan
lundi 17 août 2026 · Salle Anatole Le Braz · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Peinture abstraite Laurence Derriou
Salle Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-17
Découvrez un univers abstrait de couleurs, de fluidité et de mouvements à travers la peinture acrylique (pouring), réalisée sans pinceau.
Les couleurs se mêlent, se déplacent et prennent vie de façon spontanée
Chaque œuvre unique laisse place à l’émotion, à l’imagination et l’interprétation personnelle. .
Salle Anatole Le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 11 59
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English :
L’événement Peinture abstraite Laurence Derriou Penvénan a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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