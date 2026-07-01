ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Cans et Cévennes

Informations pratiques

Cans et Cévennes

ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA

Eglise Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Bienvenue dans notre odyssée musicale. Elle vous embarque en compagnie d’auteurs portugais, anglais, russo-américain, français, allemand, espagnol, hongrois, catalan, belge, italien au travers d’un répertoire Renaissance / Baroque / Moderne.

Bienvenue dans notre odyssée musicale. Elle vous embarque en compagnie d’auteurs portugais, anglais, russo-américain, français, allemand, espagnol, hongrois, catalan, belge, italien ; certains furent célèbres en leur temps, tels Roland de Lassus et Carlo Gesualdo, d’autres comme Claudio Monteverdi ou Francis Poulenc s’illustrent de concerts en représentations. D’autres enfin, sont quelque peu oubliés ou méconnus, n’est-ce pas Mateo Flecha el Viejo, Gaspar Fernandez ?

Quoi qu’il en soit, les belles œuvres demeurent. Nous vous les offrons.

L’ensemble vocal A la Vida réunit depuis 2021 un groupe d’ami-es du grand Sud, engagé-es dans divers chœurs et activités musicales. Cherchant plus d’intimité, la formation exprime sa sensibilité au travers d’un répertoire Renaissance / Baroque / Moderne.

Pierre Contat, pianiste et organiste, assure la direction musicale de l’ensemble. Il a concocté le programme de cette tournée en Cévennes et Lozère et accompagne les pièces aux claviers.

Karine Magnetto, mezzo-soprano, apporte au choeur sa voix de soliste et sa compétence de professeur de chant. .

Eglise Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 26 41 48 15

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English :

Welcome to our musical odyssey. It takes you on a journey in the company of Portuguese, English, Russian-American, French, German, Spanish, Hungarian, Catalan, Belgian, and Italian composers through a repertoire spanning the Renaissance, Baroque, and Modern eras.

L’événement ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes