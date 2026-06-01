Plouguiel

Ensemble vocal de Louannec Tregorissimo

Eglise Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’ensemble louannecain proposera de découvrir un répertoire varié, avec des œuvres de Baruch Chayat, Ola Gjeilo, Gabriel Fauré, John Dowland, Igor Italdenko, Éric Whitacre, Francis Poulenc, Johannes Brahms, entre autres.

La direction du chœur sera assurée par Agnès Pernot ; le piano sera joué par Thérèse Vergeot et à la flûte, Nathalie O’Connor. .

Eglise Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ensemble vocal de Louannec Tregorissimo Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose