Guinguette à la ferme Tylégumes Accès en face du terrain des sports Plouguiel

Plouguiel

Guinguette à la ferme Tylégumes

Accès en face du terrain des sports 4 rue des écoles Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Au cœur d’un jardin maraîcher en permaculture nous vous proposons tous les lundis et mardis de l’été des soirées guinguette à la ferme.

Au programme Marché de produits frais locaux (légumes, fruits, pain, œufs …), petite restauration planches apéros maison. Buvette bière maison, vins, jus frais, soft divers…Jeux de palet breton, fléchettes, espace jeux pour enfants.

Abri couvert en cas de mauvais temps. .

Accès en face du terrain des sports 4 rue des écoles Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 61 94 85

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English :

L’événement Guinguette à la ferme Tylégumes Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose