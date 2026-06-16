Trains de vie CHEAP CIE Plouguiel
Trains de vie CHEAP CIE Plouguiel dimanche 12 juillet 2026.
Plouguiel
Trains de vie
CHEAP CIE 1 Rue des Mimosas Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
“Le TGV n°8684 à destination de Paris-Montparnasse partira voie 2.”
Chacun prend sa valise et se dirige vers sa voie, son départ, son ailleurs. Le long de l’ancienne voie ferrée de Plouguiel nous allons rencontrer des personnages drôles, tendres et un peu fous !
Avec l’atelier théâtre du Centre Culturel Ernest Renan. .
CHEAP CIE 1 Rue des Mimosas Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Trains de vie Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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