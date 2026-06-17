Origines Partages d’Afrique Plouguiel
Origines Partages d’Afrique Plouguiel jeudi 23 juillet 2026.
Plouguiel
Origines Partages d’Afrique
1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
D’où vient la musique ? Et le premier tambour ?
Chacun une percussion et on vous embarque aux origines de la musique.
A partir de 5 ans. Petite jauge réservation conseillée .
1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Origines Partages d’Afrique Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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