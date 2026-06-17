Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Origines Partages d’Afrique Plouguiel

Origines Partages d’Afrique Plouguiel jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 1 Impasse du Pourquoi-Pas

Ville : 22220 Plouguiel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Plouguiel

Origines Partages d’Afrique

1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :
2026-07-23

D’où vient la musique ? Et le premier tambour ?
Chacun une percussion et on vous embarque aux origines de la musique.
A partir de 5 ans. Petite jauge réservation conseillée   .

1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Origines Partages d’Afrique Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Plouguiel (Côtes-d'Armor)