Plouguiel

Origines Partages d’Afrique

1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

D’où vient la musique ? Et le premier tambour ?

Chacun une percussion et on vous embarque aux origines de la musique.

A partir de 5 ans. Petite jauge réservation conseillée .

1 Impasse du Pourquoi-Pas Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

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English :

L’événement Origines Partages d’Afrique Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose