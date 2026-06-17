Partages d’Afrique Place du Belvédère Plouguiel
Partages d’Afrique Place du Belvédère Plouguiel jeudi 23 juillet 2026.
Plouguiel
Partages d’Afrique
Place du Belvédère La Roche Jaune Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 01:00:00
Date(s) :
2026-07-23
The soirée des Partages d’Afrique dans le bourg de la Roche Jaune avec Fogo na Fogo (Afrobeat) et Magou Samb et Dakar Transe. Ca va bouger !
C’est la fête dans le village avec le poulet sauce arachides préparé par les associations Solidarité Tregor Madagascar et Miayi To Godo. A réserver à l’avance par SMS. .
Place du Belvédère La Roche Jaune Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Partages d’Afrique Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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