Zik et Boum et La Chorale Corinne Le P’tit Hangar Plouguiel
Zik et Boum et La Chorale Corinne Le P’tit Hangar Plouguiel jeudi 16 juillet 2026.
Plouguiel
Zik et Boum et La Chorale Corinne
Le P’tit Hangar 1 bis Pont Adel Plouguiel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Zik et Boum sont inséparables. Amis de toujours, ils ont développé au fil du temps un mimétisme réciproque, quasiment maladif. Leurs deux silhouettes, pourtant différentes, se suivent, se copient, se répètent comme un écho et s’entremêlent dans une chorégraphie acrobatique guidée par des ballons de yoga qui les intriguent et les obsèdent. Un troisième personnage, en résonance, dirige la danse derrière sa batterie.
Corinne et les bouquets mystères de l’ouest.
Une chorale de rue, chantant le plus souvent en extérieur et toujours dans la bonne humeur ! Ils chantent en français à propos des luttes, de l’amour, de la différence… Ils chantent aussi en turc ou en italien des chants traditionnels. .
Le P’tit Hangar 1 bis Pont Adel Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Zik et Boum et La Chorale Corinne Plouguiel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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