Ensemble Vocal Orphée; Ensemble Baroque du Léman; Magnificat, Victoria Hall, Genève

Ensemble Vocal Orphée; Ensemble Baroque du Léman; Magnificat Jeudi 21 mai, 20h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Matthieu Schweyer direction

Clémence Tilquin soprano

Juliette Galstian mezzo-soprano

Valerio Contaldo ténor

Raphaël Hardmeyer basse

Johann Sebastian Bach

Magnificat, BWV 243

Carl Philipp Emanuel Bach

Magnificat, H. 772

Le Magnificat en ré majeur (BWV 243) est une œuvre vocale majeure de J. S. Bach. Son charme, ses couleurs et sa vie intérieure en ont fait une de ses pages les plus attachantes. Il l’a écrit pour la fête de la Visitation de la Vierge. Elle nécessite un chœur à cinq voix, cinq solistes vocaux et un orchestre. Il s’agit de l’une des pièces musicales du compositeur reposant sur un texte en latin.

Aujourd’hui dans l’ombre de son père Jean-Sébastien, Carl Philipp Emanuel Bach était de son vivant plus célèbre et apprécié que celui-ci, jugé trop complexe et «vieux jeu». Moderniste et fantasque, romantique avant l’heure, la musique de CPE Bach (comme on l’abrège souvent) est d’une beauté et d’une singularité sans égales.

Épique et flamboyant

Le Magnificat fut composé par Carl Philipp Emanuel en 1749, dans l’espoir d’obtenir un emploi de cantor à l’église Saint-Thomas de Leipzig (qui lui aurait permis de succéder à son père). Somptueux, ce Magnificat en forme de carte de visite était le manifeste de son talent et d’un style moderniste, épique et flamboyant.

L’œuvre, magnifique et richement orchestrée (avec ses trois trompettes et ses timbales), n’a pas suffi à lui épargner la précarité, mais Carl Philipp Emanuel Bach sera néanmoins nommé (presque dix ans plus tard) Director Musices à Hambourg.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 800 418 418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

L’Ensemble Vocal Orphée et l’Ensemble Baroque du Léman ont le plaisir de donner les deux magnificat de Bach père et fils au Victoria Hall le jeudi 21 mai 2026 à 20h00

DR