Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer

Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Brahms Un requiem allemand

Quelle œuvre plus inspirante aurait pû être choisie pour fêter les 10 ans de l’Ensemble

vocal Emergence, en compagnie de l’Ensemble vocal Exultate et des Easy Singers de

Bordeaux, une soixantaine de choristes placés sous la direction de Séverine Dervaux,

pour une soirée lyrique et romantique mémorable.

Ensemble vocal Emergence (Direction Séverine Dervaux)

Ensemble vocal Exultate (Direction Christian Lanoue)

Easy Singers (Direction Arnaud Legendre)

– Soprano Marie-Bénédicte Souquet

– Baryton-basse Fabien Leriche

– Pianistes Samuel Jean, Eric Saint-Marc

– Direction Séverine Dervaux

restauration L’Instant Café sur réservation ( 06 80 60 09 00) .

Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer

L’événement Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau