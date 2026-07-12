Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer Place Royale Lescar
vendredi 21 mai 2027 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer
Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Brahms Un requiem allemand
Quelle œuvre plus inspirante aurait pû être choisie pour fêter les 10 ans de l’Ensemble
vocal Emergence, en compagnie de l’Ensemble vocal Exultate et des Easy Singers de
Bordeaux, une soixantaine de choristes placés sous la direction de Séverine Dervaux,
pour une soirée lyrique et romantique mémorable.
Ensemble vocal Emergence (Direction Séverine Dervaux)
Ensemble vocal Exultate (Direction Christian Lanoue)
Easy Singers (Direction Arnaud Legendre)
– Soprano Marie-Bénédicte Souquet
– Baryton-basse Fabien Leriche
– Pianistes Samuel Jean, Eric Saint-Marc
– Direction Séverine Dervaux
restauration L’Instant Café sur réservation ( 06 80 60 09 00) .
Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer
L’événement Ensemble vocaux: Emergence, Exultate, Easy Singer Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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