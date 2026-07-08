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AGENDA · Perros-Guirec

Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Rue Aimée Fournier Perros-Guirec

mardi 21 juillet 2026 · Rue Aimée Fournier · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Aimée Fournier
Adresse
Parking de Pors Kamor
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ?

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Voyageons ensemble le long du sentier des douaniers, et en plongeons à travers le regard des habitants de la côte de Granit Rose !   .

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77 

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English :

L’événement Entendez-vous les voix des habitants de Ploumanac’h ? Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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