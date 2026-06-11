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Entractes Organisations Saison 2026-2027 Gare du Midi Biarritz

Entractes Organisations Saison 2026-2027 Gare du Midi Biarritz

Entractes Organisations Saison 2026-2027 Gare du Midi Biarritz samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Gare du Midi

Adresse : 23 Avenue du Maréchal Foch

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : vendredi 11 juin 2027

Tarif :

Biarritz

Entractes Organisations Saison 2026-2027

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2027-06-11

Date(s) :
2026-10-24

24/10/26 ALEX LUTZ Sexe, Grog & Rocking chair
14/10/26 L’EXPERIENCE THEATRALE
05 12/26 COCHONS D’INDE
19/12/26 LE BOURGEOIS GENTILHOMME
31/12/26 LE GRAND CABARET DE LA ST SYLVESTRE
01/01/27 LE GRAND CABARET DU JOUR DE L’AN
12/01/27 LALOU
16/01/27 LE LAC DES CYGNES Sofia City Ballet
02/02/27 DAVID CASTELLO-LOPES Délicieux
13/02/27 UN CHÂTEAU DE CARTES
19/02/27 LA JALOUSIE
27/02/27 LES COQUETTES
06/03/27 POTICHE
07/03/27 JEREMY HABABOU
18/03/27 CAROLINE ESTREMO
03/04/27 MUR MURE
16/04/27 LE PÈRE
17/04/27 NICOLAS CANTELOUP
20/04/27 LA LETTRE
21/04/27 LA LETTRE
24/04/27 PABLO MIRA
27/04/27 LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE
30/04/27 ART
01/05/27- LES CHANSONNIERS Manu Tchao
15/05/27 LE JOURNAL DE BIARRITZ D’EDOUARD BAER
21/05/27 THE LOOP
11/06/27 LES GROS PATINENT BIEN   .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Entractes Organisations Saison 2026-2027

L’événement Entractes Organisations Saison 2026-2027 Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz

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