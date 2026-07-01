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Entraînement fonctionnel en extérieur, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

lundi 20 juillet 2026 · Parc Youri-Gagarine · Saint-Étienne-du-Rouvray

Entraînement fonctionnel en extérieur, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Parc Youri-Gagarine
Adresse
Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Adultes. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Entraînement fonctionnel en extérieur Lundi 20 juillet, 18h30 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:30:00+02:00

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Forme d’entraînement visant à améliorer la condition physique et à prévenir les blessures. L’espace d’un été Sport

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