Entraînement fonctionnel en extérieur, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray
lundi 3 août 2026 · Parc Youri-Gagarine · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Entraînement fonctionnel en extérieur Lundi 3 août, 18h30 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T18:30:00+02:00 – 2026-08-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-03T18:30:00+02:00 – 2026-08-03T19:30:00+02:00
Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Forme d’entraînement visant à améliorer la condition physique et à prévenir les blessures. L’espace d’un été Sport
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