Entre bocage et rivière Le Bourg Tresnay
Entre bocage et rivière Le Bourg Tresnay mercredi 12 août 2026.
Tresnay
Entre bocage et rivière
Le Bourg Eglise Tresnay Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez en balade accompagnés par un guide naturaliste pour découvrir la faune et la flore locales du bocage et des bords d’Allier.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à une sortie de pleine nature.
RDV devant l’église
En partenariat avec la CCNB .
Le Bourg Eglise Tresnay 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 70 66 48 25
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English : Entre bocage et rivière
L’événement Entre bocage et rivière Tresnay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours