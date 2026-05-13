Entre bocage et rivière Le Bourg Tresnay

Tresnay

Entre bocage et rivière

Le Bourg Eglise Tresnay Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez en balade accompagnés par un guide naturaliste pour découvrir la faune et la flore locales du bocage et des bords d’Allier.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à une sortie de pleine nature.

RDV devant l’église

En partenariat avec la CCNB .

Le Bourg Eglise Tresnay 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 70 66 48 25

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English : Entre bocage et rivière

L’événement Entre bocage et rivière Tresnay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours