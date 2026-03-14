Entre brins et traditions

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

A l’approche des fêtes de fin d’année, venez fabriquer des décorations festives étoiles, couronne, boule, porte bougie, etc lors d’un atelier vannerie.

Chaque participant repartira avec ses créations du jour. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Entre brins et traditions

L’événement Entre brins et traditions Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme