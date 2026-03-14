Entre brins et traditions Lussat
Entre brins et traditions Lussat samedi 7 novembre 2026.
Entre brins et traditions
Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
A l’approche des fêtes de fin d’année, venez fabriquer des décorations festives étoiles, couronne, boule, porte bougie, etc lors d’un atelier vannerie.
Chaque participant repartira avec ses créations du jour. .
Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr
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English : Entre brins et traditions
L’événement Entre brins et traditions Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme