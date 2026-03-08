Entre champs et vallées

Bossus-lès-Rumigny Ardennes

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

2026-10-14

Une ville ça se transforme vite.Mais le paysage rural, comment est-ce qu’il change? Et ces changements, est-ce que ce sont les mêmes pour tout le monde? Une randonnée guidée pour comprendre les actions du Parc en faveur des espèces et de leurs déplacements. Sur réservation auprès du Parc naturel régional des Ardennes.

Bossus-lès-Rumigny 08290 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

English :

But how does the rural landscape change? And are these changes the same for everyone? A guided walk to understand the Park’s actions in favor of species and their movements. Bookings required with the Ardennes Regional Nature Park.

