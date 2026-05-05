Entre contes et Histoire, Parc de Valmy, Argelès-sur-Mer

Entre contes et Histoire Samedi 27 juin, 14h30 Parc de Valmy Pyrénées-Orientales

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Entre contes et histoire, venez suivre nos guides dans le cadre privilégié du parc de Valmy pour découvrir l’Histoire et les histoires locales. Une visite à deux voix, l’une pour la grande Histoire l’autre pour l’imaginaire, le tout dans le cadre verdoyant et préservé du parc de Valmy.

Parc de Valmy Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468814274 »}]

Entre contes et histoire, venez suivre nos guides dans le cadre privilégié du parc de Valmy pour découvrir l’Histoire et les histoires locales. Visite Guidée Visite contée