Entre contes, histoire et biodiversité : voyage au cœur d’un patrimoine naturel et humain, RDV au parking, Saint-Lambert

Informations pratiques

Entre contes, histoire et biodiversité : voyage au cœur d’un patrimoine naturel et humain Samedi 19 septembre, 18h30 RDV au parking Yvelines

Limité à 25 personnes. RDV au parking, coordonnées GPS : 48°43’57.8″N 2°00’20.6″E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Au fil d’une balade en forêt d’environ 4 à 5 km, les participants seront invités à voyager entre observations naturalistes et anecdotes historiques, mêlant découvertes faunistiques, floristiques et patrimoniales.

Si les traces de l’activité humaine sont omniprésentes, la balade permettra également d’explorer les interactions entre les différents êtres vivants et de comprendre le rôle essentiel de chacun dans l’équilibre fragile des milieux naturels.

Un temps de pause pique-nique viendra rythmer la sortie : moment convivial pour écouter un conte et échanger sur notre place et nos impacts en forêt.

RDV au parking, coordonnées GPS : 48°43’57.8″N 2°00’20.6″E

RDV au parking 78470 Saint-Lambert-des Bois Saint-Lambert 78470 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/entre-contes-histoire-et-biodiversite-voyage-au-coeur-dun-patrimoine-naturel-et-humain/ »}] Coordonnées GPS du parking : 48°43’57.8″N 2°00’20.6″E

Au fil d’une balade en forêt d’environ 4 à 5 km, les participants seront invités à voyager entre observations naturalistes et anecdotes historiques, mêlant découvertes faunistiques, floristiques et … observations naturaliste histoire contée

Catherine Launay