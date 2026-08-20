Entre deux rives : De L’Égypte aux Cévennes, Les Erbums, Sumène

Informations pratiques

Entre deux rives : De L’Égypte aux Cévennes 18 – 20 septembre Les Erbums Gard

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition présente une sélection de peintures d’Essam Alaa, artiste peintre égyptien vivant et travaillant en France.

À travers des figures humaines, des paysages et des scènes imaginaires, l’artiste explore la mémoire des lieux, les transformations du corps et les liens qui se tissent entre les territoires.

Après cinq années de vie à Sumène, les paysages des Cévennes sont devenus une part importante de son expérience et de son univers artistique. Le corps devient un territoire vivant, portant les traces des paysages, des rencontres et du temps.

Les souvenirs de l’Égypte, du Nil et de ses paysages entrent ainsi en dialogue avec les montagnes, les forêts et les vallées des Cévennes.

Entre mémoire personnelle, expérience du déplacement et découverte d’un nouveau territoire, les œuvres construisent un dialogue entre deux rives, deux territoires et deux cultures.

L’exposition sera accompagnée d’un vernissage partagé.

https://essamart.com/

Les Erbums 30440 Sumène Sumène 30440 Gard Occitanie https://sumene.fr/decouvrir-bouger/patrimoine-sumene/patrimoine-architectural/143-les-erbums [{« link »: « https://essamart.com/ »}, {« link »: « http://essamart.com »}] Les Erbums sont un ancien chemin de ronde couvert, autrefois aménagé le long des remparts du centre historique de Sumène. Long d’environ 60 mètres, ce passage patrimonial témoigne de l’histoire et de l’architecture ancienne de ce village cévenol.

Par son caractère singulier et son intégration au cœur du tissu historique de Sumène, il constitue aujourd’hui un lieu privilégié pour découvrir le patrimoine local et accueillir des activités culturelles et artistiques. Les Erbums sont accessibles à pied depuis le centre historique de Sumène. Des possibilités de stationnement sont disponibles à proximité du centre du village. L’accès au site se poursuit ensuite à pied, en empruntant les passages du centre ancien.

En raison du caractère ancien et préservé du lieu, le cheminement présente des irrégularités et n’est pas entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de prévoir des chaussures adaptées.

Cette exposition présente une sélection de peintures d’Essam Alaa, artiste peintre égyptien vivant et travaillant en France.

©Essam Alaa