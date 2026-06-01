« Entre deux temps » – Les cocos bohèmes, La maison pour tous de Savins, Savins

« Entre deux temps » – Les cocos bohèmes Samedi 13 juin, 20h00 La maison pour tous de Savins Seine-et-Marne

Réservation OBLIGATOIRE ! – Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Les Cocos Bohèmes font voyager dans différents univers, en alliant reprises, compositions et musiques du monde.

La maison pour tous de Savins mairie savins Savins 77650 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisoncitoyenne.savins@orange.fr »}]

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