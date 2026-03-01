Entre les lignes Bibliothèque municipale Allauch

Entre les lignes

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h. Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Echanges avec les auteurs de la Région.

Ils écrivent, publient et partagent leurs histoires avec passion.

Venez les découvrir à la Bibliothèque !

Une occasion de soutenir les auteurs locaux.

Présentation de leur parcours d’écriture, échanges avec le public et séance de dédicaces.

Pas de liste définie en amont. Il s’agit essentiellement d’auteurs auto-édités.

Tout public. .

Bibliothèque municipale 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Talk to local authors.

They write, publish and share their stories with passion.

Come and discover them at the Library!

L’événement Entre les lignes Allauch a été mis à jour le 2026-03-06 par Maison du Tourisme d’Allauch